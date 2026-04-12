Bayern : l’objectif évident de Jamal Musiala

Si le Bayern Munich a terrassé Sankt Pauli hier soir (0-5) et que les hommes de Vincent Kompany sont leaders, Jamal Musiala pense déjà à la prochaine Coupe du Monde. En effet, après la rencontre de Bundesliga, le milieu de terrain s’est montré particulièrement confiant quant à sa participation au Mondial en juin prochain. Interrogé sur la suggestion d’Oliver Kahn (d’y renoncer), il a clairement déclaré le contraire au micro de Sky Sports. « Je veux absolument aller à la Coupe du Monde. Je n’ai pas lu ce qu’il a dit (Kahn), mais je veux absolument y aller » a-t-il lancé.

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Pour rappel, ses récentes difficultés physiques et sa période de méforme faisaient douter en Allemagne. Dans ce contexte, il ne semblait pas certain de peser autant qu’auparavant dans le groupe de la Mannschaft cet été. Le joueur de 22 ans reste tout de même une pièce maîtresse dans l’effectif de Julian Nagelsmann et à deux mois de la compétition en Amérique du Nord, le Bavarois envoie donc un message osé à son sélectionneur.