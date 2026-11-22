Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille recevait Le Mans au stade Vélodrome dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Cinquièmes avec 18 points au coup d’envoi, les Phocéens avaient l’occasion de poursuivre leur belle dynamique après cinq victoires consécutives en championnat et de se rapprocher du podium. En face, les Manceaux, barragistes avec seulement 8 points, avaient besoin d’un succès pour sortir de la zone rouge, après cinq rencontres sans victoire. Pour cette affiche, Bruno Genesio alignait son habituel 4-2-3-1 avec Jeffrey de Lange dans les buts, protégé par Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia. Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia formaient le double pivot, tandis qu’Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão évoluaient en soutien d’Amine Gouiri. De son côté, Patrick Videira optait pour un 3-5-2 avec Nicolas Kocik dans les cages, une défense composée de Rayan Bamba, Samuel Yohou et Harold Voyer, et un entrejeu animé par Lucas Calodat, Antoine Rabillard, Lucas Bretelle, Daouda Traoré et Lucas Buadés. Louis Mafouta et Dame Guèye étaient chargés de mener l’attaque mancelle. À noter les absences de Derek Cornelius, Emerson et Pierre-Emile Højbjerg côté marseillais, ainsi que celles de Djibril Sidibé et Adil Bourabaa pour Le Mans. L’arbitre Éric Wattellier était au sifflet.

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Dès les premières minutes, l’OM prenait le contrôle du ballon et imposait un pressing intense pour gêner la relance mancelle. Les visiteurs tentaient de profiter de la largeur, avec un Calodat particulièrement actif dans son couloir gauche. Guèye se procurait une première situation à la 3e minute, mais Aguerd intervenait pour empêcher Mafouta de reprendre son centre. Marseille répondait progressivement et Paixão se montrait dangereux, d’abord sur un centre en retrait de Weah que Gouiri ne parvenait pas à exploiter (20e), puis sur une frappe puissante qui venait s’écraser sur la barre transversale (21e). Le Brésilien pensait même ouvrir le score à la 18e minute après avoir éliminé Bamba et trompé Kocik, mais son but était finalement annulé pour une position de hors-jeu confirmée par la VAR. Le Mans n’en restait pas moins dangereux sur son côté gauche. Calodat multipliait les centres et trouvait notamment Guèye, dont la tête passait de peu à côté du poteau de De Lange (27e). Mais les Phocéens finissaient par concrétiser leur domination. À la 33e minute, Egan-Riley lançait une passe en profondeur vers Harit, mais Gouiri lisait parfaitement la trajectoire et prenait de vitesse Yohou avant d’ajuster Kocik du pied droit. L’attaquant algérien inscrivait ainsi son huitième but de la saison en Ligue 1. Marseille continuait de pousser et doublait la mise à la 40e minute. Après une récupération et une relance de De Lange pour lancer le contre, Gouiri fixait la défense mancelle avant de décaler Paixão sur la gauche. Le Brésilien concluait d’un plat du pied droit puissant pour inscrire son troisième but de la saison dans l’élite. Malgré une dernière occasion pour Guèye, stoppée par une sortie décisive de De Lange, l’OM rentrait aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Mafouta a lancé la remontada mancelle

Au retour des vestiaires, Marseille conservait la maîtrise du ballon et cherchait à contrôler les débats, tandis que Le Mans tentait de se montrer plus entreprenant. Les Manceaux se procuraient rapidement une situation intéressante sur corner. Après une combinaison entre Bretelle et Buadés, Rabillard frappait du droit, mais la tentative était contrée par la défense olympienne et De Lange parvenait à détourner (51e). L’OM répondait par une nouvelle séquence de possession, avec une frappe de Gouiri contrée (56e), puis un corner repoussé par les défenseurs sarthois. Mais les Phocéens allaient progressivement perdre le fil de la rencontre. Après une perte de balle marseillaise, Nnadi commettait une faute pour stopper la contre-attaque et recevait un carton jaune (67e). Quelques instants plus tard, Kondogbia était à son tour averti pour un tacle en retard sur Buadés, offrant un coup franc dangereux aux visiteurs (69e). Mafouta se chargeait de le frapper à une vingtaine de mètres et envoyait une véritable merveille au fond des filets. Son plat du pied droit contournait le mur, touchait le poteau avant de finir dans le but de De Lange (70e). Le Mans revenait ainsi à 2-1 et retrouvait complètement espoir. Voyer était ensuite averti pour une faute sur Harit (71e), avant que Genesio ne décide de remanier son milieu de terrain. Kondogbia et Nnadi cédaient leur place, tandis que Kamissoko et Angel Gomes entraient en jeu. Mais Marseille ne parvenait toujours pas à reprendre le contrôle. Après une nouvelle situation mancelle, la frappe de Mafouta était contrée par Ulisses Garcia, qui touchait le ballon de la main dans sa surface. Après vérification vidéo, Éric Wattellier désignait le point de penalty à la 78e minute. L’attaquant sarthois avait l’occasion d’égaliser, mais De Lange réalisait une parade décisive du tibia sur sa tentative à mi-hauteur.

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Le Vélodrome retenait son souffle, mais l’OM venait de passer tout près d’une énorme désillusion. La tension montait encore d’un cran à la 79e minute, lorsqu’un accrochage entre Himad Abdelli et Rayan Bamba provoquait un début d’altercation. L’arbitre intervenait pour calmer les esprits et distribuait deux cartons jaunes, un à chaque joueur. Marseille tentait ensuite de reprendre de l’air, avec une frappe d’Igor Paixão depuis l’entrée de la surface, facilement captée par Kocik (81e). Mais les Manceaux n’avaient pas renoncé et finissaient par être récompensés. À la 84e minute, Calodat repiquait dans l’axe et adressait un ballon vers Erwan Colas, qui avait pris le dos d’Egan-Riley. L’attaquant frappait du droit, De Lange repoussait une première fois, mais Colas suivait parfaitement et poussait le ballon au fond du gauche. Le Mans arrachait ainsi l’égalisation et faisait planer le doute sur le Vélodrome. Il s’agissait déjà du deuxième but de la saison en Ligue 1 pour Colas, en seulement trois apparitions. Les dernières minutes étaient particulièrement tendues. Harit obtenait un coup franc sur le côté gauche à la 87e minute, mais la tentative marseillaise ne donnait rien. De l’autre côté, Kocik prenait tout son temps pour jouer les coups francs et casser le rythme. L’OM poussait dans les ultimes instants pour éviter de laisser filer deux points précieux, tandis que Le Mans s’accrochait à ce résultat. Mais dans les dernières secondes, Vercruysse, laissé seul, est venu crucifier le Vélodrome (90e+5) après une belle combinaison entre Colas et Bamba, permettant au Mans d’empocher une victoire (2-3) sous forme d’exploit.