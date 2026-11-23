Une situation pour le moins insolite à Istanbul, à la veille du choc de Ligue des Champions entre Galatasaray et Aston Villa. Un lion aurait été aperçu dimanche soir dans le district de Sariyer, à une dizaine de kilomètres du RAMS Park, où les deux équipes doivent s’affronter mardi. Selon la presse locale, l’animal aurait été repéré par des caméras de surveillance dans le secteur de Zekeriyakoy. Depuis lundi, près de 70 personnes, dont des policiers et des spécialistes de la faune, sont mobilisées pour le retrouver. Sept drones ont même été déployés et les accès à la zone boisée concernée ont été placés sous surveillance. Les autorités d’Istanbul ont assuré que tous les moyens étaient mobilisés pour capturer le félin vivant.

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Cette histoire a rapidement pris une dimension surréaliste en Turquie, alors que Galatasaray est surnommé les Lions et qu’un lion figure sur l’écusson d’Aston Villa. Le défenseur stambouliote Abdulkerim Bardakci a même été interrogé sur cette affaire et a répondu avec humour qu’il n’avait qu’un seul lion chez lui, son fils. De quoi alimenter les plaisanteries à la veille de cette affiche européenne. En revanche, cette recherche n’a aucun lien avec la préparation d’Aston Villa, qui s’est entraîné en Angleterre en raison des interrogations autour de l’état de la pelouse du RAMS Park.