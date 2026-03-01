Menu Rechercher
Qatar : tous les matchs et compétitions suspendus jusqu’à nouvel ordre

La Fédération qatarie de football a annoncé le report de l’ensemble des tournois, compétitions et rencontres sur son territoire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Dans ce cadre, la Qatar Stars League a déjà suspendu les matchs de ce samedi pour la 17e journée, notamment les rencontres Al Shamal–Qatar SC et Al Arabi–Al Sailiya.

الاتحاد القطري لكرة القدم
📄- يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.
« La Fédération annonce le report de tous les tournois, compétitions et matchs, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre. Les dates de reprise des tournois seront communiquées ultérieurement par les canaux officiels de la Fédération. Nous prions Dieu Tout-Puissant de protéger notre pays et de lui assurer sécurité et tranquillité », est-il écrit dans le communiqué. Une suspension liée aux conflits qui a éclaté ces dernières heures entre l’Iran, les Etats-Unis et Israël.

