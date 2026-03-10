OM : Nayef Aguerd a demandé de se faire opérer

Ce n’est sûrement pas la première saison qu’il imaginait en signant à Marseille cet été. Arrivé à l’OM pour solidifier la défense phocéenne, Nayef Aguerd a eu plus de travail que prévu. Et même si sa cuvée n’est pas forcément la meilleure de sa carrière, difficile de lui mettre tous les torts de l’arrière-garde olympienne sur le dos. Capable d’être très solide comme plus poreux la semaine suivante, le joueur de 29 ans joue avec différents types douleurs depuis le début de saison. Dès lors, Aguerd a décidé de prendre une décision importante.

Touché par une pubalgie plus tôt dans la saison, l’ancien de Rennes est à nouveau atteint par un mal ressemblant au précédent. Selon nos informations, Aguerd souhaite se faire opérer d’une hernie sportive (sport hernia en anglais), un problème similaire à la pubalgie et qui touche l’aine. Une manœuvre qui suggérerait un repos de plusieurs semaines et qui lui permettrait d’être prêt avant la Coupe du Monde avec le Maroc. Affaire à suivre…