Menu Rechercher
Commenter 20
Exclu FM Ligue 1

OM : Nayef Aguerd a demandé de se faire opérer

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp

Ce n’est sûrement pas la première saison qu’il imaginait en signant à Marseille cet été. Arrivé à l’OM pour solidifier la défense phocéenne, Nayef Aguerd a eu plus de travail que prévu. Et même si sa cuvée n’est pas forcément la meilleure de sa carrière, difficile de lui mettre tous les torts de l’arrière-garde olympienne sur le dos. Capable d’être très solide comme plus poreux la semaine suivante, le joueur de 29 ans joue avec différents types douleurs depuis le début de saison. Dès lors, Aguerd a décidé de prendre une décision importante.

La suite après cette publicité

Touché par une pubalgie plus tôt dans la saison, l’ancien de Rennes est à nouveau atteint par un mal ressemblant au précédent. Selon nos informations, Aguerd souhaite se faire opérer d’une hernie sportive (sport hernia en anglais), un problème similaire à la pubalgie et qui touche l’aine. Une manœuvre qui suggérerait un repos de plusieurs semaines et qui lui permettrait d’être prêt avant la Coupe du Monde avec le Maroc. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Maroc
Nayef Aguerd

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Maroc Flag Maroc
Nayef Aguerd Nayef Aguerd
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier