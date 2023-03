Allemagne - Belgique : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Match de gala ce lundi soir à Cologne. L’Allemagne accueille la Belgique sur la pelouse du RheinEnergieStadion dans une rencontre amicale (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Qualifiée d’office pour l’Euro 2024 en tant que pays-hôte, la Mannschaft poursuit sa préparation face aux Diables Rouges, large vainqueurs de la Suède en ouverture des éliminatoires (3-0).

Sans Schlotterbeck ni Havertz, l’Allemagne se présente en 4-4-2 avec une défense Wolf-Ginter-Thiaw-Raum. Kimmich et Goretzka seront en double pivot, Gnabry et Götze un cran au-dessus. Werner accompagnera Füllkrug sur le front offensif. En face, Tedesco opère deux changements dans son onze puisque Courtois laisse sa place à Casteels dans le but et que Onana remplace numériquement Trossard, laissant Lukaku seul en pointe. Theate enchaîne dans le couloir gauche défensif, Vertonghen et Faes étant reconduits dans l’axe, tout comme Castagne à droite.

Les compositions :

Allemagne : Ter Stegen – Wolf, Ginter, Kherer, Raum – Gnabry, Kimmich, Goretzka, Wirtz – Werner, Füllkrug.

Belgique : Casteels - Castagne, Vertonghen, Faes, Theate- Carrasco, Mangala, Onana, De Bruyne, Lukebakio - Lukaku.