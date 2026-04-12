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Ligue 1

PSG : Eden Hazard est fan d’Ousmane Dembélé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Cette saison, Ousmane Dembélé n’est pas forcément au niveau de la dernière cuvée qui lui a permis de remporter un Ballon d’Or. Sur le plan purement statistique, l’attaquant du Paris Saint-Germain réalise une saison 2025-2026 particulièrement efficace avec un total de 14 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues en club.

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Lors de son passage en tant qu’invité au micro du Canal Football Club ce dimanche, Eden Hazard a tenu des propos très élogieux à l’égard de l’attaquant parisien : «le travail paye, c’est la preuve. On sait tous qu’Ousmane a un talent incroyable, on le sait depuis une dizaine d’années. Là on le voit vraiment. Il a un entraîneur qui l’aide bien, qui sait le gérer. C’est le football qu’on veut voir !»

Pub. le - MAJ le
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