Dimitri Payet perd encore un trophée

Dimitri Payet n’évolue plus au Vasco Da Gama depuis plusieurs mois, mais le milieu offensif français de 38 ans aurait pu remporter le premier trophée majeur de sa carrière grâce au club brésilien. La raison est simple : Vasco disputait la finale de la Coupe du Brésil face au Corinthians et Payet aurait pu faire partie du palmarès puisqu’il a disputé deux rencontres de cette compétition.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour le Réunionnais, le club carioca a échoué dans sa mission. Après le 0-0 du match aller, Vasco s’est incliné 2-1 lors du match retour. Le Timão a donc remporté la quatrième Coupe du Brésil de son histoire, laissant ainsi Payet sans trophée.