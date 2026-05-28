Mercato : pourquoi le FC Barcelone peut-il dépenser autant d’argent cet été ?

Le FC Barcelone a lancé son mercato avec un premier bombazo qui sera officialisé dans les prochaines heures. Les Blaugranas ont ainsi posé 80 millions d’euros (70 millions d’euros + 10 millions en bonus) sur la table pour enrôler Anthony Gordon, l’ailier de Newcastle, qui était aussi convoité par des clubs comme le Bayern. A peine le temps de respirer que Deco et ses hommes sont ensuite repassés à l’attaque pour Julian Alvarez (Atlético de Madrid), qu’ils espèrent aussi pouvoir recruter avant le début de la Coupe du Monde. Un gros renfort pourrait aussi débarquer en défense, alors qu’un gardien est aussi attendu pour un rôle de remplaçant. Forcément, une question se pose : au vu des difficultés financières récentes du champion d’Espagne, comment peut-il se permettre, d’un coup, de signer de si gros chèques ?

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La première explication est principalement liée au fair-play financier de la Liga. Ces dernières années, le FC Barcelone a été muselé par l’organe de contrôle financier du championnat, qui vise à limiter les dépenses des clubs afin qu’ils ne dépensent pas plus que ce qu’ils perçoivent. Il ne s’agissait pas forcément de problèmes de liquidités - le club a par exemple pu mettre 60 millions d’euros sur Olmo - mais de plafond salarial instauré par la Liga, qui compliquait énormément d’opérations. Conscient que le championnat espagnol n’allait pas le laisser enregistrer ses joueurs, puisqu’ils feraient exploser les dépenses totales du club, le Barça n’a pas tenté d’opérations d’envergure.

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Le retour au Camp Nou aide

Mais cet été, le club catalan va avoir plus de marge de manœuvre, avec ce retour à la fameuse règle du 1:1 notamment. C’est à dire que chaque euro qui entre dans le club peut être réinvesti. Un retour à la normale, alors qu’avant, le Barça ne pouvait utiliser qu’une partie des revenus pour le mercato, le reste étant lié à compenser une masse salariale trop élevée et autres dettes. Pour résumer, les Barcelonais ont bien plus de liberté désormais que ces dernières années, et plus de cash à disposition également. Le retour au Camp Nou a par exemple boosté les revenus liés à la billetterie. Les calculs parlent de 226 millions d’euros récoltés cette saison, contre 51 millions d’euros pour les matchs à Montjuic la saison précédente. Une fois que l’intégralité du stade sera ouvert au public, le Barça compte récupérer plus de 300 millions d’euros par saison.

Une entrée d’argent massive qui a d’ailleurs aidé à assouplir les règles du fair-play financier de la Liga. Le club a aussi mené d’autres petites opérations par ci par là, comme la fameuse vente des places VIP du stade pour 70 millions d’euros, ainsi que l’ouverture de plusieurs boutiques à travers la planète. Le Barça est d’ailleurs repassé deuxième club avec le plus gros chiffre d’affaires de la planète actuellement, frôlant le milliard d’euros, juste derrière le Real Madrid. Signe que même si la situation n’est pas encore parfaite, le club va plutôt dans le bon sens.

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Des ventes… et des "fausses ventes"

Si le FC Barcelone peut se permettre d’être si agressif avant même l’ouverture du mercato, c’est parce que les Blaugranas ont sûrement déjà budgeté plusieurs départs. Le départ de Robert Lewandowski libère énormément de masse salariale, et plusieurs joueurs avec une belle cote sur le marché ont de grandes chances de quitter le club, à l’image de Marc Casado, et même d’éléments comme Jules Koundé, Ronald Araujo et Alejandro Baldé. Le Barça va aussi récupérer un petit chèque pour Ansu Fati, avec une option d’achat de 11 millions d’euros que Monaco voudrait lever, et pourrait en faire de même avec le latéral droit Héctor Fort, qui était prêté à Elche cette saison et qui a tapé dans l’œil de plusieurs clubs comme l’Inter.

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Ensuite, le Barça va aussi recevoir des petits chèques tout au long de l’été. Ces dernières années, lorsqu’il a vendu des joueurs formés à la maison, le club catalan s’est assuré de conserver un pourcentage à la revente et/ou une partie des droits du joueur. Le Barça touchera par exemple 20% du possible transfert du Marocain Abde (Betis), très convoité en Angleterre notamment. De même pour le Brésilien Vitor Roque, vendu à Palmeiras. Le club a encore 40% des droits de Pablo Torre et 50% des droits de Jan Virgili, deux joueurs vendus à Majorque la saison dernière et qui vont sûrement être transférés dans des clubs plus huppés. Cas de figure similaires pour des joueurs comme Mika Faye (Rennes), Noah Darvich (Stuttgart), Sergiño Dest (PSV) ou Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb). Des petits chèques qui vont s’accumuler et qui, à force, vont représenter un joli petit pactole. Pas de doutes, le Barça va pouvoir se régaler cet été.