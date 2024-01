Lens-PSG : la sortie de Bradley Barcola sur l’avenir de Kylian Mbappé

Buteur et auteur d’une très belle prestation lors de la victoire parisienne (2-0) en terres lensoises, ce dimanche soir, Bradley Barcola, crédité d’un 8 par notre rédaction et logiquement élu homme du match, s’est arrêté en zone mixte quelques instants après la rencontre. Si l’ancien attaquant de l’OL est revenu sur sa performance, il a également été interrogé sur l’avenir d’un certain Kylian Mbappé…

Face aux journalistes présents sur place, le jeune ailier de 21 ans a, en revanche, refusé d’en dire plus : «ça je ne sais pas, ce n’est pas mon problème ça», a ainsi sobrement lâché le Parisien. Pour rappel, nous vous révélions récemment, en exclusivité, que le champion du monde 2018 s’était enfin mis d’accord avec le Real Madrid.