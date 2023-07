Le PSG est prêt à empêcher Kylian Mbappé de jouer

La suite après cette publicité

Après plus d’un mois de spéculation, l’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas réglé. Le Français a refusé de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Le tout, malgré les coups de pression de Nasser Al-Khelaïfi, qui a affirmé publiquement sa position lors de la conférence de présentation de Luis Enrique. De plus, on apprenait que Doha souhaitait que Mbappé soit vendu au Real Madrid cet été, afin de pouvoir rapidement reconstruire l’équipe.

Mais jusqu’à présent, rien ne bouge entre les deux parties alors que la pré-saison du Paris Saint-Germain doit débuter dans les prochains jours. Le capitaine des Bleus rejoindra l’entraînement le 17 juillet et cinq jours plus tard, il devrait se rendre au Japon avec le reste de ses coéquipiers. Selon les dernières révélations du quotidien espagnol Sport, il se pourrait que le PSG prenne la décision de laisser Kylian Mbappé à Paris lors de sa tournée au Japon. Une dernière mesure de pression extrême pour forcer Kylian à faire son choix.

