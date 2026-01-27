Le Paris FC et Bologne s’intéressent à Virginius

Alan Virginius ne peut pas être diffusé en France puisqu’il évolue aux Young Boys de Berne, dont le sponsor empêche toute diffusion à la télévision française. Mais il tape quand même dans l’œil des superviseurs qui se déplacent au stade. Parti en Suisse l’été dernier de manière définitive après un prêt réussi, il continue de s’affirmer en Super League (3 buts en championnat).

Selon nos informations, le Paris FC, en quête de renforts offensifs, et Bologne, en Serie A, s’intéressent de près au Français âgé de 23 ans, passé par Sochaux, Lille et Clermont. Le LOSC avait récupéré 2,5 M€ dans ce transfert, en plus d’un pourcentage à une revente de 17,5 %.