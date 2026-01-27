Menu Rechercher
Commenter 6
Exclu FM Super League

Le Paris FC et Bologne s’intéressent à Virginius

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
virginius @Maxppp

Alan Virginius ne peut pas être diffusé en France puisqu’il évolue aux Young Boys de Berne, dont le sponsor empêche toute diffusion à la télévision française. Mais il tape quand même dans l’œil des superviseurs qui se déplacent au stade. Parti en Suisse l’été dernier de manière définitive après un prêt réussi, il continue de s’affirmer en Super League (3 buts en championnat).

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le Paris FC, en quête de renforts offensifs, et Bologne, en Serie A, s’intéressent de près au Français âgé de 23 ans, passé par Sochaux, Lille et Clermont. Le LOSC avait récupéré 2,5 M€ dans ce transfert, en plus d’un pourcentage à une revente de 17,5 %.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Super League
Young Boys
Bologne
Paris FC
Alan Virginius

En savoir plus sur

Super League Super League
Young Boys Logo Young Boys
Bologne Logo Bologne
Paris FC Logo Paris FC
Alan Virginius Alan Virginius
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier