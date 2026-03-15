Chelsea : Liam Rosenior rage après une scène insolite avec un arbitre

Alors que Chelsea a perdu des points précieux face à Newcastle hier lors de la 30e journée de Premier League, une scène étonnante a vu le jour avant le coup d’envoi de la rencontre à Londres. En effet, les Blues se sont réunis en cercle pour se motiver comme habituellement, mais cette fois, en amusant tout le public puisqu’ils étaient autour de l’arbitre Paul Tierney. Une situation très absurde, qui a même poussé l’entraîneur de Chelsea à réagir.

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Après la défaite, Liam Rosenior a en effet sorti les griffes devant la presse, comme si ce moment d’union avait été perturbé par le maître du jeu. « Je suis déçu par l’arbitre. Mes joueurs voulaient se rassembler autour du ballon pour montrer leur unité. Il n’y a rien d’irrespectueux là-dedans. C’était une décision qui a été prise entre le groupe et l’équipe de direction. De plus, on nous a dit que le règlement autorisait ce placement » a-t-il déclaré froidement. Si les siens se sont finalement inclinés et restent ainsi loin de leurs rivaux en championnat, la manche retour face au PSG en Ligue des Champions s’annonce très attendue après ce revers…