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Ligue des Champions

Bayern : Kompany fait le point sur son effectif avant le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kompany @Maxppp
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A la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions, Vincent Kompany a pris le temps de faire le point sur l’état physique de ses troupes. Après une manche aller historique au Parc des Princes (5-4), les deux équipes promettent une nouvelle joute alléchante. Seul Serge Gnabry manquera à l’appel du côté bavarois.

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« Serge est absent. Tous les autres sont là et disponibles. C’est important et une grande différence par rapport à la saison dernière, où nous avons été très malchanceux avec les blessures», a-t-il déclaré en conférence de presse. De quoi promettre une nouvelle partie entre les deux meilleures formations européennes avec un ticket précieux à la clef pour Budapest.

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