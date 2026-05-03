C’est parti en vrille à l’AS Saint-Étienne samedi soir !

Encore un coup d’arrêt pour l’AS Saint-Etienne dans sa quête de montée en Ligue 1. Contre Rodez, autre candidat pour une place dans l’élite la saison prochaine, les Verts se sont inclinés 2-1, signant donc une troisième défaite de suite en championnat. Troisièmes au classement de Ligue 2, à deux points du Mans, les Stéphanois sont clairement en train de se compliquer la tâche et, sauf miracle lors de la dernière journée, ils vont bien de devoir passer par les play-offs pour espérer une promotion.

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Autant dire que du côté des supporters, on l’a mauvaise, et ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à se manifester après le match. En fin de rencontre, les 400 fans qui ont fait le déplacement avaient d’ailleurs arrêté leurs encouragements. Puis, au coup de sifflet final, les joueurs sont allés s’excuser près du parcage. Mais la tension est montée, et Philippe Montanier a été pris à partie, au point où il a failli en venir aux mains avec un supporter, et des joueurs ont dû intervenir pour les séparer.

Montanier calme le jeu

Des scènes de tension évidentes, qui illustrent clairement l’agacement des supporters, mais aussi des joueurs et du coach des Verts, tous frustrés par la mauvaise dynamique de l’équipe. « C’est normal qu’on aille voir nos supporters qui se sont déplacés. On comprend leur colère et la frustration mais l’équipe n’a pas triché. On n’a pas été à la hauteur, ça c’est vrai mais je trouve qu’on n’a pas triché. La fin le prouve, on réduit le score, on a failli égaliser, c’est la note positive de ce match », a indiqué Montanier après le match, qui a ensuite expliqué comprendre la colère des supporters.

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« J’accepte tout : qu’on dise qu’on est pas bon, etc. Mais j’ai trouvé ça injuste. Mais c’est vrai aussi qu’on devrait pas réagir face à l’injustice car l’injustice fait partie de ce monde. Après c’est pas grave. J’ai déjà rencontré les supporters. Je sais que leur colère et leur frustration est justifiée. Je sais aussi qu’il faut qu’on fasse bien mieux si on veut espérer plus. On est sur la troisième défaite d’affilée. Forcément, ça passe mal. On est sur des matchs de moins bonne qualité techniquement », a conclu l’entraîneur stéphanois. Les Verts auront l’occasion de se rattraper le week-end prochain face à Amiens à la maison.