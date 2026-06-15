CdM 2026 : l’exploit du Cap-Vert fait le bonheur de l’Equipe de France

L’Espagne a concédé la première grande surprise de la Coupe du Monde 2026 en étant tenue en échec par le Cap-Vert (0-0), lundi à Atlanta. Malgré une domination écrasante, matérialisée par 74 % de possession et 23 tirs dont huit cadrés, la Roja n’est jamais parvenue à trouver la faille face à des Requins Bleus héroïques. Pour sa première participation au Mondial, la sélection cap-verdienne a résisté grâce à une organisation défensive remarquable et à un immense Vozinha, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Même l’entrée en jeu de Lamine Yamal en fin de rencontre n’a pas permis aux champions d’Europe de débloquer la situation.

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Ce faux pas pourrait avoir des conséquences sur la suite du tournoi et indirectement favoriser l’équipe de France. Si l’Espagne ne termine pas en tête du groupe H, elle basculerait dans une autre partie du tableau que celle du premier du groupe I, où figurent les Bleus. Dans ce scénario, une confrontation franco-espagnole ne pourrait avoir lieu qu’en finale. Avant de se projeter aussi loin, la Roja devra toutefois rapidement réagir face à l’Arabie saoudite puis à l’Uruguay afin de conserver toutes ses chances de terminer à la première place de sa poule.