Liga
Barça : Lamine Yamal rassure sur sa pubalgie
1 min.
@Maxppp
Porté par un immense Lamine Yamal contre Villarreal, le FC Barcelone s’est offert les Sous-marins jaunes (3-1) pour le compte de la 26e journée de Liga, ce samedi après-midi. Après la rencontre, le prodige catalan de 18 ans a été interrogé par Movistar+, le diffuseur espagnol de la Liga. Il est notamment revenu sur sa pubalgie, une blessure qu’il a traînée durant plusieurs semaines.
La suite après cette publicité
« Adieu la pubalgie ? Je ne me sentais pas bien, je n’étais pas heureux, c’était un mélange de beaucoup de choses. Depuis une semaine, je retrouve le bonheur de jouer, j’ai retrouvé le sourire », a-t-il indiqué au micro du média du club catalan.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
L’Angleterre frappée par un nouveau scandale raciste, Lamine Yamal prend un nouveau record et choque l’Espagne
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer