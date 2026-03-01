Barça : Lamine Yamal rassure sur sa pubalgie

Porté par un immense Lamine Yamal contre Villarreal, le FC Barcelone s’est offert les Sous-marins jaunes (3-1) pour le compte de la 26e journée de Liga, ce samedi après-midi. Après la rencontre, le prodige catalan de 18 ans a été interrogé par Movistar+, le diffuseur espagnol de la Liga. Il est notamment revenu sur sa pubalgie, une blessure qu’il a traînée durant plusieurs semaines.

« Adieu la pubalgie ? Je ne me sentais pas bien, je n’étais pas heureux, c’était un mélange de beaucoup de choses. Depuis une semaine, je retrouve le bonheur de jouer, j’ai retrouvé le sourire », a-t-il indiqué au micro du média du club catalan.