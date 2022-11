FC Barcelone : la décision forte de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

D'idole des foules à persona non grata. En quelques années, à l'image de certains de ses coéquipiers comme Jordi Alba et Sergio Busquets, Gerard Piqué est devenu indésirable, en même temps que son niveau de performance chutait drastiquement. Et même aux yeux de Xavi, il ne compte plus vraiment, et s'il a commencé à avoir du temps de jeu récemment, c'est en bonne partie à cause des différentes blessures qui ont touché l'effectif barcelonais en défense, avec Koundé, Christensen et Araujo qui ont déjà manqué bon nombre de matchs.

Et depuis quelques semaines, il est encore présenté comme l'un des responsables de l'échec barcelonais en Ligue des Champions, avec de fâcheuses conséquences pour lui : Joan Laporta chercherait ainsi à se débarrasser de lui. Il faut dire que ses déboires extra-sportifs n'aident pas. Et comme l'explique Sport, Piqué a pris une décision...

Prise de conscience pour Piqué

Il aurait ainsi enfin compris que son temps à Barcelone touche à sa fin. Jusqu'ici, il était convaincu de pouvoir renverser la situation, et redevenir titulaire. Mais il aurait récemment pris conscience que cela ne sera pas possible, et commencerait donc à envisager d'autres scénarios pour son avenir.

Le média catalan indique ainsi qu'il a pris la décision de partir, alors que son contrat expire en 2024. Il ne s'accrochera pas et ne forcera pas pour rester, et il pourrait même partir dès le mercato hivernal. Reste maintenant à voir qui sera intéressé par ses services, et tout porte à croire qu'il devrait continuer dans un championnat comme la Major League Soccer. Même si, l'été dernier, il avait été annoncé du côté de l'Atlético de Madrid...