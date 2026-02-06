Le père de Leão sort une musique pour l’anniversaire de Cristiano Ronaldo

Le père de Rafael Leão semble apprécier le quintuple ballon d’Or. À l’occasion des 41 ans de Cristiano Ronaldo, Frank Leão, le papa de la star portugaise qui évolue à l’AC Milan, a sorti une musique dédiée à l’autre joueur de la sélection nationale intitulée "Cristiano". Dans cette chanson, plutôt solaire, on retrouve notamment des danseuses avec les maillots des clubs dans lesquels l’actuel attaquant d’Al Nassr est passé. La tunique du Sporting, de Manchester United ou encore celle de la formation saoudienne sont représentées.

La suite après cette publicité

À l’intérieur du clip, principalement réalisé en bord de mer, chaque détail a été pensé par le chanteur afin de rendre le plus crédible possible la musique. Une statut représentant Ronaldo se trouve particulièrement derrière les figurantes. Une armoire à trophée ainsi qu’un terrain de football sont présents. L’occasion pour les habitants du pays de reprendre ce chant avant le Mondial 2026.