Serie A

Le père de Leão sort une musique pour l’anniversaire de Cristiano Ronaldo

Par Tom Courel
1 min.
Rafael Leão @Maxppp

Le père de Rafael Leão semble apprécier le quintuple ballon d’Or. À l’occasion des 41 ans de Cristiano Ronaldo, Frank Leão, le papa de la star portugaise qui évolue à l’AC Milan, a sorti une musique dédiée à l’autre joueur de la sélection nationale intitulée "Cristiano". Dans cette chanson, plutôt solaire, on retrouve notamment des danseuses avec les maillots des clubs dans lesquels l’actuel attaquant d’Al Nassr est passé. La tunique du Sporting, de Manchester United ou encore celle de la formation saoudienne sont représentées.

Gio CR7
🔴🔴 Frank Leão, le père de Rafael Leão a sorti un son pour Cristiano Ronaldo... le jour des 41 ans de CR7

😭😭😭

Et le pire c'est que c'est pas mal mdrrrr
À l’intérieur du clip, principalement réalisé en bord de mer, chaque détail a été pensé par le chanteur afin de rendre le plus crédible possible la musique. Une statut représentant Ronaldo se trouve particulièrement derrière les figurantes. Une armoire à trophée ainsi qu’un terrain de football sont présents. L’occasion pour les habitants du pays de reprendre ce chant avant le Mondial 2026.

