Man City : la déclaration énigmatique d’Enzo Maresca sur l’affaire des 115 infractions financières

Après la victoire éclatante de Manchester City face à Liverpool (0-3), Enzo Maresca a laissé transparaître son soulagement au moment d’évoquer le dossier explosif qui oppose les Cityzens à la Premier League. Interrogé en conférence de presse sur cette procédure aux lourdes conséquences potentielles, l’entraîneur a affiché son impatience de pouvoir enfin s’exprimer librement sur le sujet. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux… J’espère pouvoir parler de cette situation (la procédure) lorsque nous aurons remporté notre appel ! », a-t-il déclaré. Une sortie qui intervient alors que le club mancunien reste engagé dans une bataille juridique majeure, après avoir été reconnu responsable de la quasi-totalité des 115 infractions financières qui lui étaient reprochées par la commission indépendante. « Au bout de 10 ou 15 ans, alors que le club remporte des titres, qu’il met en place les bonnes stratégies pour en remporter, et que soudain, cela arrive… Je pense que ce n’est pas agréable pour eux. Mais un processus est en cours, nous verrons comment cela se terminera », a également ajouté l’ancien coach de Chelsea.

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Cette déclaration intervient également après les révélations de Bloomberg concernant des discussions confidentielles entre Manchester City et la Premier League en vue d’un éventuel accord à l’amiable. Selon le média américain, les négociations auraient échoué, notamment parce que le club refusait de reconnaître les accusations portées contre lui. Manchester City continue de contester les conclusions de la commission et a engagé une procédure d’appel, dont l’issue pourrait avoir des conséquences majeures pour son avenir. En attendant une décision définitive, les propos de Maresca traduisent la volonté du club de voir ce dossier se refermer, même si l’entraîneur n’a pas précisé ce qu’il entendait par « remporter » cet appel.