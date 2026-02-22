Barça : Joan Laporta trolle encore le Real Madrid

La défaite du Real Madrid à Osasuna a fait des heureux, forcément. Le FC Barcelone a ainsi récupéré son fauteuil de leader, s’imposant (3-0) face à Levante ce dimanche. Et avant le match, le président barcelonais Joan Laporta en avait profité pour adresser une petite pique au Real Madrid.

« Le pénalty était évident, et il n’y avait pas hors-jeu sur le deuxième but. Je ne vois pas où est le problème. Pour une fois qu’on ne leur offre pas le match, qu’ils ne viennent pas se plaindre », s’est emporté le président du FC Barcelone, toujours chambreur. Les Madrilènes apprécieront.