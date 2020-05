OM : Alvaro Gonzalez vise la Roja

Arrivé l'été dernier en provenance du Sous-Marin Jaune, Alvaro Gonzalez s'est rapidement fait une place dans la charnière centrale de l'OM, en plus de s'être mis les supporters phocéens dans la poche. Et forcément, le joueur de 30 ans a certaines ambitions. Comme il l'a expliqué à RMC Sport, il souhaite défendre les couleurs de la sélection espagnole dans un futur proche.

« Au mois de mars, il devait y avoir l'annonce d’une sélection et une partie de la presse espagnole évoquait mon nom comme possible candidat. Franchement, c’est aussi mon rêve. Mon premier était de réussir à se qualifier pour la C1 avec l’OM. Mon autre ambition ultime est d'accrocher une place au sein de la sélection espagnole. Il y a beaucoup d'internationaux à l'OM, pourquoi pas moi... », a lancé le joueur passé par Villarreal et l'Espanyol, entre autres. Luis Enrique est prévenu.