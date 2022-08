Le PSG pense déjà à rapatrier Xavi Simons !

La suite après cette publicité

Ce fut l'une des surprises du début de mercato. Alors que tout indiquait que Xavi Simons allait prolonger avec le Paris Saint-Germain et qu'il serait prêté pour gratter du temps de jeu ailleurs, l'espoir néerlandais a tout simplement résilié son contrat. Il s'est ensuite engagé avec le PSV Eindhoven jusqu'en 2027. Et forcément, ça a surpris du monde à Paris.

« Je suis vraiment content de mon transfert au PSV. Moi-même et tout le monde autour de moi sommes convaincus de ce choix. J'ai un très bon pressentiment à ce sujet. Le PSV est un grand club bien sûr. L'ambition exprimée par la direction m'a rendu encore plus enthousiaste. J'ai parlé à l'entraîneur et il m'a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle là-dedans. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à enchaîner les minutes. C'est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves », confiait le principal concerné.

Le PSG y pense

Mais pas d'inquiétude finalement : le joueur possède une clause de rachat de seulement 4 millions d'euros, ce qui permettrait aux Parisiens de le rapatrier sans trop de soucis. Et si on se fie aux informations du quotidien l'Equipe en ce beau mardi d'août, c'est clairement une possibilité qui est sur la table pour les Parisiens. Le joueur est toujours en contact avec plusieurs cadres du vestiaire parisien, et nul doute que l'état-major du champion de France a apprécié sa prestation face au FC Emmen le week-end dernier, pendant laquelle il a été nommé homme du match.

Bien sûr, il faudra logiquement que la suite de la saison soit de belle facture pour que le PSG décide finalement d'activer cette option de rachat globalement peu élevée, sachant qu'en plus, la concurrence est rude au PSV. Mais une chose est sure : Simons sait ce qu'il a à faire pour obtenir sa place dans l'effectif parisien dès l'été prochain...