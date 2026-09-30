Portugal : la presse mondiale est choquée par le départ brutal de Cristiano Ronaldo

La mèche était allumée et la bombe a fini par exploser. Appelé par Jorge Jesus pour ce rassemblement, Cristiano Ronaldo a fini par quitter la sélection portugaise ce mercredi, juste après la conférence de presse de son sélectionneur. Ce dernier l’avait laissé sur le banc durant toute la rencontre face à la Norvège, dimanche (1-2), preuve que le quintuple Ballon d’Or n’a désormais plus les garanties qui lui étaient autrefois accordées en sélection. Il faut dire qu’à 41 ans, le poids des années commence forcément à se faire sentir chez le quintuple Ballon d’Or, de plus en plus contesté par l’opinion publique.

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Si Jorge Jesus a pourtant nié tout incident ce mercredi, après une réunion d’urgence entre lui, Cristiano Ronaldo et le président de la Fédération Pedro Proença, (Cristiano Ronaldo a manqué aujourd’hui l’entraînement pour le troisième jour de suite), la vérité a fini par éclater. Ronaldo a lui-même confirmé qu’il avait quitté le rassemblement de sa sélection, en se justifiant : «après la conférence de presse du sélectionneur national, et à la suite d’une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai pris la décision de quitter le rassemblement de l’équipe nationale. En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m’ont poussé à quitter l’équipe nationale», a-t-il écrit.

Ce départ est perçu comme le début de la fin de son histoire avec la Seleção.

L’idée de voir Ronaldo tirer sa révérence avec la sélection portugaise est évidemment dans tous les esprits, mais au Portugal, tourner la page de cette façon sonnerait comme une terrible fin de parcours aux airs de gâchis. «Triste fin…», écrit le média portugais B24 en repartageant une vidéo des plus beaux buts de Cristiano Ronaldo sous le maillot portugais. De son côté, A Bola recense dans un article les plus grosses polémiques impliquant Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise.

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Le journal Record reste factuel et se contente de relater les faits. O Jogo interprète la déclaration de Ronaldo comme «un message énigmatique suggérant des adieux définitifs.» En Espagne, les quatre principaux quotidiens sportifs (Marca, AS, Mundo Deportivo et Sport) ont consacré une large place à ce départ, établissant un parallèle avec la déclaration de Jorge Jesus qui a annoncé que Gonçalo Ramos jouerait face au Danemark. «Sa fin de carrière internationale semble proche», écrit L’Equipe. «Ronaldo fait les gros titres», écrit Globo Esporte au Brésil. Les prochaines heures devraient nous en dire davantage sur les intentions de Cristiano Ronaldo.