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Trophées UNFP 2026 : Désiré Doué a soif de trophées

Par Valentin Feuillette
1 min.
Désiré Doué PSG Paris @Elhadjiloum

En direct de la cérémonie des trophées de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels, les joueurs du Paris Saint-Germain continuent de défiler avec ambition et satisfaction après une saison encore très dense. Dans une ambiance à la fois festive et tournée vers la fin de l’exercice, Désiré Doué revient sur l’importance du dernier succès en championnat et sur les objectifs encore à aller chercher :

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«C’était très important de remporter ce match (contre Brest) mais la saison n’est pas finie. On va continuer de prendre du plaisir sur le terrain et d’en donner à nos supporters. On est très contents de notre saison, je suis aussi très content de ma saison personnellement, même si elle n’est pas terminée. On va voir ce que disent les juges ce soir, mais on espère ramener le plus de trophées à Paris. C’est un honneur que les autres joueurs de Ligue 1 nous nominent dans ces catégories.»

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