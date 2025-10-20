PSG : Warren Zaïre-Emery revient sur son retour explosif

A la veille de la 3ème journée de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen en Allemagne, Warren Zaïre-Emery a accompagné Luis Enrique en conférence de presse. L’occasion pour le jeune parisien de revenir sur son retour aux affaires concluant ces dernières semaines, notamment après une belle prestation contre Strasbourg. «Je suis un peu mieux. Je me sens de mieux en mieux. Je suis parti avec les Espoirs pour retrouver cette confiance. Cela m’a fait du bien. Il faut continuer sur cette lancée et cette même dynamique. J’ai appris un peu de tout. Je me suis recentré sur moi-même et j’ai continué à travailler. Je n’ai rien lâché. J’ai des gens autour de moi qui ont été là.»

La suite après cette publicité

Il a poursuivi : «Le coach et mes coéquipiers me poussent pour avoir la meilleure version de moi-même, et ça me pousse au quotidien. J’essaye de rester la meilleure version de moi-même. J’essaye d’être le plus en confiance aussi et de retrouver cette insouciance que j’avais lors de ma première saison. L’importance du coach ? Avec moi comme tous les autres joueurs, il essaye de tirer la meilleure version de tout le monde dans l’équipe. Quand on est dans le mal, il essaye de donner des conseils, c’est formidable d’avoir un coach qui est là pour tous les joueurs et qui cherche à donner le plus de confiance possible à tout le monde. Mes coéquipiers venaient aussi me voir pour dire de ne pas lâcher. C’est important d’être soutenu par toutes ces personnes».

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.