Tottenham : Mourinho allume encore Dele Alli

Annoncé avec insistance sur le départ du côté du PSG notamment, Dele Alli est toujours un joueur de Tottenham. Une situation qui commence à agacer son entraîneur José Mourinho qui reproche au milieu anglais son manque d’implication. Interrogé en conférence de presse sur la situation de son joueur de 24 ans, José Mourinho n’a pas souhaité en dire davantage.

« La question est de savoir si je laisse Dele Alli partir sans obtenir un joueur en échange et je ne vais pas y répondre. Ce n’est pas une question avec laquelle je suis à l’aise. Bien sûr, je saurais y répondre, mais je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation » a-t-il insisté. Le technicien portugais a par contre dénoncé indirectement l’attitude de l’Anglais, qui n’a joué que quatre petits matches cette saison. « Dans chaque vestiaire, il y a des joueurs mécontents de leur temps de jeu. (…) Il y a le joueur mécontent, mais professionnel, c'est celui qui estime que son devoir est de travailler, de travailler, de travailler et de travailler. Et il y a le joueur malheureux qui croit que ce n’est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l’équipe et pour le club. » La situation se complique donc pour Dele Alli.