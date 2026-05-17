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Le groupe du Real Madrid face à Séville avec Mbappé

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mbappé @Maxppp

Du côté du Real Madrid, on doit sans doute espérer que cette saison se termine assez vite. Après une nouvelle saison blanche, la Casa Blanca se déchire de l’intérieur et les récentes sorties médiatiques de Kylian Mbappé sur son coach ont alimenté un peu plus le feu qui brûlait au club.

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🆚 @SevillaFC
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Mais il reste donc bien un match à disputer pour les Merengues. Ce sera face au Séville FC qui lutte pour le maintien. Pour ce match, le club madrilène a dévoilé son groupe et on retrouve évidemment Kylian Mbappé. Reste à savoir s’il sera titulaire au coup d’envoi ou si Arbeloa décidera encore de s’en passer. Federico Valverde est toujours écarté du groupe.

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