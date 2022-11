Nouvelles révélations explosives sur Nasser Al-Khelaïfi et le PSG

La suite après cette publicité

Le PSG, son univers impitoyable. Malgré la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar, le club de la capitale continue à faire couler beaucoup d'encre. Depuis plusieurs mois maintenant, une enquête a été lancée suite aux barbouzeries commises au sein du PSG. Dans la ligne de mire de la DGSI, on retrouve plusieurs personnalités plus ou moins importantes de l'écurie francilienne, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce jeudi, L'Equipe se penche d'ailleurs longuement sur le sujet.

Antero Henrique espionné ?

Le quotidien sportif s'est intéressé aux confidences de Malik Nait-Liman, ancien policier salarié du PSG qui avait notamment pour mission de gérer la relation avec les supporters. Mais ce dernier aurait également été chargé de mission plus sombres liées à des "activités de renseignements". Il aurait notamment missionné par Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du PSG. Ce dernier, qui aurait joué un rôle essentiel dans toute cette affaire, aurait notamment demandé à Nait-Liman de dresser une liste des ultras qui pouvaient potentiellement revenir au Parc des Princes. Ce que l'ancien policier nie en bloc.

Nait-Liman est aussi mêlé à d'autres histoires plutôt sombres comme le fait de surveiller d'un peu trop près un journaliste qui s'était procuré le numéro de NAK ou de trouver des éléments compromettants au sujet d'un proche du président (Hicham.B) accusé de lâcher des informations à la presse. Mais ce n'est rien à côté des révélations faites par l'ancien policier au sujet d'Antero Henrique. Selon lui, Ribes aurait demandé à mettre sur écoute le bureau du Portugais, directeur sportif à l'époque. Toutefois, le PSG a démenti.

Al-Khelaïfi dans le collimateur des enquêteurs

L'Equipe révèle également que les enquêteurs auraient découvert que Malik Nait-Liman avait en sa possession plusieurs enregistrements d'Al-Khelaïfi (vidéo d'une chambre utilisée par le président et copie intégrale d'un téléphone lui ayant appartenu et que le président aurait demandé à mettre en sécurité). Mais là encore, l'ancien policier a expliqué qu'il avait reçu les documents compromettants de la part de l'ancien majordome de NAK et a précisé qu'il avait fourni tout cela à Ribes.

Nait-Liman a enfin conclu en révélant que le président avait demandé à faire disparaître des documents compromettants en 2017 après des perquisitions dans les locaux de beIN Sports. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, eux détiennent un téléphone de NAK, qui est soutenu à Doha où on veut éviter à tout prix que les vidéos privées du président du PSG que détiendrait Tayeb Benadberrahmane, soient divulguées. Une sale affaire dont on se serait bien passé à Paris comme au Qatar.