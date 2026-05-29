Équipe de France : Didier Deschamps envoie déjà un message à ses joueurs

Le rassemblement de l’équipe de France a débuté ce vendredi sous un soleil éclatant à Clairefontaine. En attendant les internationaux concernés par la finale de Ligue des champions et l’arrivée des vainqueurs de la Ligue Europa Conférence, Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix, Didier Deschamps a pu retrouver 18 des 26 joueurs au château. L’occasion pour le staff des Bleus de commencer doucement, mais sûrement la préparation pour le Mondial 2026 où l’équipe de France figure évidemment parmi les grands favoris au sacre final. En début d’après-midi, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse pour évoquer le début de ce rassemblement.

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Et le sélectionneur des Bleus en a profité pour faire passer un petit message à son groupe avant le début de cette Coupe du Monde qui débutera par un choc face au Sénégal, le 16 juin prochain. Malgré un effectif XXL, le technicien de 57 ans n’apprécie pas l’enflammade autour de son équipe. « La Coupe du Monde, c’est un événement majeur pour moi, même s’il y en a trop, pas que les journalistes, mais aussi les supporters, les médias, qui nous voient déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas, pas du tout même. Dans ce cas, on n’a qu’à pas faire de match et on arrive le 15 ou le 16 juillet tranquillement. On a déjà trois adversaires en poules. Que l’équipe de France fasse partie des meilleures équipes, oui je veux bien, mais avant de penser à tout là-haut, il y a des étapes importantes avec les 3 matches de poule et ensuite on verra. Mais la Coupe du Monde, il n’y a rien de plus beau et plus fort. On va tout faire pour être au rendez-vous », a-t-il d’abord lancé.

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Didier Deschamps ne veut pas s’enflammer

Une manière pour Didier Deschamps de calmer un peu l’euphorie autour de la sélection avec évidemment une attaque qui fait saliver l’Europe. À l’Euro 2021, avec le trio Benzema-Griezmann-Mbappé, les Bleus avaient aussi fait rêver le monde du football, mais l’équipe avait finalement chuté dès les 8es de finale de la compétition. Pas question donc de se voir trop beau pour DD qui en a remis une couche dans la foulée. « Je suis plein d’énergie et focalisé sur ce qui nous attend. Ça passera par des échanges avec les joueurs et la gestion humaine. C’est une part importante, mais je sais pourquoi je suis là. C’est une nouvelle page blanche qu’on écrit et il faut qu’elle soit la plus belle possible.(…) Quand on sera à 26, l’idée sera de ne perdre personne. Ils ont tous l’ambition d’être titulaire. Je connais les joueurs sur le plan humain. La notion d’unité est indispensable. C’est difficile pour ceux qui n’auront pas de rôle sur le terrain, mais on doit les accompagner. Il peut y avoir un coup de moins bien chez l’être humain." », a-t-il lâché avant d’expliquer qu’il fallait de l’humilité pour aller loin, sans pour autant renier son statut de favori.

«Faire passer ce message, ça n’enlève pas l’ambition. Je vois que d’autres sélectionneurs disent que l’équipe de France a deux équipes… Oui, mais on pourra en aligner qu’une sur le terrain. Je ne veux pas refuser le fait qu’on fasse partie des favoris. Ça arrange peut-être les autres sélections aussi, de dire qu’on est les plus forts, pour qu’ils soient plus tranquilles. Je ne veux pas refuser le fait qu’on fasse partie des favoris. Est-ce qu’on est supérieurs à d’autres nations comme avant chaque Coupe du Monde ? Il y a 7-8 équipes qui ont cette ambition de gagner la Coupe du Monde de manière légitime, mais une seule y arrivera. Ce n’est pas fuir de dire ça, l’ambition est essentielle et il faut être compétiteur. Il y a un mot important : c’est l’humilité. Sur le papier, il y a des choses, mais dans le foot il suffit de faire un peu moins un jour pour le payer cher juste après. Nos adversaires ont beaucoup de qualité. Notre groupe aussi. Je ne veux pas diminuer l’Irak. Et le Sénégal et la Norvège sont de très bonnes nations. » Le message est passé. Reste désormais à voir s’il a été compris par les joueurs. La préparation devrait déjà donner quelques indications.