Pourquoi Noël Le Graët joue à un jeu dangereux avec Kylian Mbappé

« S'il n'accepte pas le fonctionnement (de la FFF concernant les sponsors), il n'aura pas d'argent, c'est tout». Ces dernières heures, Noël Le Graët a ainsi remis une couche, de manière inattendue, sur l'affaire où Kylian Mbappé fait face à la FFF depuis le refus du champion du monde 2018 de participer aux opérations commerciales avec les sponsors de l'Equipe de France, en mars dernier. Choix dicté par l’immobilisme ou l’ignorance fédérale qui avaient suivi les derniers échanges entre les deux parties.

Si le président de la Fédération Française de Football a assuré qu'il allait rencontrer l'avocate de Mbappé pour discuter, cette dernière devrait rappeler au président de la 3F le point de vue du joueur sur ce dossier. Selon nos informations, Mbappé a pu être étonné du timing de ces propos qui ont suscité une forme d’incompréhension. Notamment sur la manière dont Le Graët articule ses propos qui peuvent laisser penser que le joueur aurait pour seul objectif de gagner plus d'argent.

Un enjeu important pour les deux parties

Or dans les faits, l’attaquant du Paris Saint-Germain reverse l'intégralité de ses primes glanées en équipe de France à des associations. Et le joueur défend plutôt la position qu’une part plus importante de l'argent généré par l'exploitation de son image en Équipe de France soit redistribuée au football d'en bas, que ce soit à travers les actions de la FFF ou celles qu’il mène avec sa fondation.

En parallèle, Kylian Mbappé, qui n’a jamais envisagé de ne plus participer aux actions marketing en Bleu, a demandé à en rediscuter les contours notamment sur la question du choix des partenaires pour lequel il aimerait être concerné en amont. Avec l'idée principale de prêter son image aux sponsors qui y collent le mieux. Les prochaines discussions entre les différentes parties s'annoncent donc particulièrement animées... Reste à savoir si Kylian Mbappé et Noël Le Graët parviendront à trouver un terrain d'entente. Car l'enjeu pour de nombreuses associations financées par l'image sous le maillot Bleu pourrait être important. Tout comme il apparaît colossal pour la FFF…