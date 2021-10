Barça : la mise au point de Laporta sur le cas Koeman

La suite après cette publicité

Au micro de RAC1, le président du FC Barcelone Joan Laporta a évoqué la question de son entraîneur Ronald Koeman, plusieurs fois annoncé sur un siège éjectable ces dernières semaines. «Notre entraîneur, c'est Koeman. Nous sommes fiers de l'avoir comme entraîneur et on se concentre sur ça maintenant pour changer la situation sur le plan sportif, qui n'est pas des meilleures. Mais nous venons de commencer la saison et nous allons récupérer nos blessés. La cellule de recrutement travaille au quotidien, mais à aucun moment je n'ai dit que Koeman n'allait pas rester. Je crois qu'il mérite une marge de confiance», a-t-il assuré.

Le patron de l'écurie blaugrana a ensuite réagi aux rumeurs concernant des candidats à son remplacement. «Xavi ? Je parle parfois avec lui, parce que nous sommes amis, comme j'ai parlé l'autre jour avec Pep (Guardiola). J'aime discuter, l'un a été mon joueur, l'autre mon entraîneur. (...) Luis Enrique ? Je suis derrière Koeman. Parler d'autres noms serait trahir cette confiance», a-t-il glissé avant de conclure. «Koeman sera-t-il toujours là la saison prochaine ? Koeman est notre entraîneur et il est bien avec cette confiance»