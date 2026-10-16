Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Le Real Madrid recrute Bernd Reichart

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Florentino Pérez, président du Real Madrid. @Maxppp

Nouvelle recrue au Real Madrid ! Il ne s’agit pas d’un milieu de terrain tant attendu par les fans, ni d’un renfort pour le secteur offensif, mais bien d’un dirigeant. Comme l’indique AS, les Merengues ont embauché Bernd Reichart, un des hommes forts du projet de la Super League Européenne.

La suite après cette publicité

L’Allemand sera le nouveau responsable business du club, et travaillera sous la coupe du directeur général José Angel Sanchez, bras droit de Florentino Pérez. Il s’occupera notamment de problématiques liées au stade, aux sponsors et au merchandising, et tentera donc de booster encore plus les revenus du club dans les prochaines années.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier