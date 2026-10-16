Le Real Madrid recrute Bernd Reichart

Nouvelle recrue au Real Madrid ! Il ne s’agit pas d’un milieu de terrain tant attendu par les fans, ni d’un renfort pour le secteur offensif, mais bien d’un dirigeant. Comme l’indique AS, les Merengues ont embauché Bernd Reichart, un des hommes forts du projet de la Super League Européenne.

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L’Allemand sera le nouveau responsable business du club, et travaillera sous la coupe du directeur général José Angel Sanchez, bras droit de Florentino Pérez. Il s’occupera notamment de problématiques liées au stade, aux sponsors et au merchandising, et tentera donc de booster encore plus les revenus du club dans les prochaines années.