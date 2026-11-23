L’Olympique de Marseille poursuit le développement de sa politique de formation en lançant un programme destiné à renforcer ses relations avec les clubs amateurs de la région. L’objectif est clair : identifier le plus tôt possible les jeunes joueurs prometteurs du territoire et leur offrir l’opportunité de rejoindre le centre de formation olympien. À travers cette initiative, le club phocéen souhaite s’appuyer davantage sur le réseau des éducateurs, des entraîneurs et des dirigeants locaux, qui connaissent parfaitement les jeunes évoluant dans leurs structures. Cette collaboration doit permettre à l’OM d’élargir son réseau de détection, de faciliter les échanges avec les clubs partenaires et de ne pas passer à côté de certains profils à fort potentiel. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté marseillaise de retrouver une place importante parmi les clubs formateurs français, tout en valorisant les talents issus de son propre bassin régional.

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Au-delà de la simple détection, cette stratégie témoigne également de la volonté de l’OM de construire un véritable projet collectif avec le football amateur provençal. Le club entend accompagner ses partenaires dans leur développement, en favorisant la formation des éducateurs, le partage de méthodes de travail et un suivi plus étroit des jeunes joueurs. Cette proximité doit permettre aux recruteurs marseillais de mieux évaluer les qualités techniques, physiques et humaines des profils repérés, mais aussi leur marge de progression sur plusieurs années. L’idée est de ne pas uniquement miser sur les joueurs déjà les plus performants, mais également de déceler ceux qui possèdent le potentiel nécessaire pour franchir les différentes étapes vers le haut niveau. En renforçant son ancrage territorial, l’Olympique de Marseille espère ainsi fidéliser les meilleurs espoirs de la région et faire de son vivier local un véritable atout pour l’avenir de son équipe professionnelle