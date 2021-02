Barça-PSG : l'appel de Marquinhos

Au sortir de la victoire écrasante du Paris SG à Barcelone (1-4, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Marquinhos a tenu à lancer un appel à ses partenaires. «Il faut rester humbles, simples, on a appris de nos erreurs. La saison n’est pas finie, il y a aussi la Ligue 1, il faut continuer à travailler avec cette attitude», a-t-il lancé avant d'insister.

«On a été énorme, on a montré que quand on joue comme une équipe, on peut faire de très belles choses. Il faut juste qu’on garde cet état d’esprit, il ne faut pas juste le garder pour les bons moments, mettre ça comme notre base maintenant, au niveau du jeu et de l'attitude, et continuer comme ça», a-t-il conclu. À bon entendeur.