OM : Bruno Genesio s’enflamme pour le retour de l’Europe au Vélodrome

L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver les soirées européennes au Vélodrome. Ce jeudi, les Phocéens recevront l’Olympiacos en Ligue Europa, avec l’objectif de se relancer après leur lourde défaite sur la pelouse du Besiktas (4-1) lors de la première journée. Un rendez-vous particulier pour les Marseillais, qui n’ont plus disputé de rencontre européenne à domicile depuis le 21 janvier dernier, lors de leur revers face à Liverpool (0-3) en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Bruno Genesio a tenu à souligner l’importance du soutien populaire autour de son équipe. « La ferveur est tout le temps dans notre club. On le ressent les jours de match. Quand vous jouez à Troyes et que vous avez l’impression de jouer à domicile, ça veut dire beaucoup. On le ressent au quotidien, ça doit être une force supplémentaire », a expliqué l’entraîneur marseillais, convaincu que l’ambiance du Vélodrome peut jouer un rôle important dans cette campagne européenne.

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Interrogé sur les conséquences que pourrait avoir l’enchaînement des rencontres européennes sur les performances de l’OM en championnat, Genesio a également tenu à relativiser les risques liés à l’accumulation des matchs. « Je ne pense pas que ce soit un piège. On parle beaucoup de l’enchaînement des matchs, de la fatigue que ça peut cumuler. C’est vrai, mais ça peut aussi amener de la confiance en championnat si les résultats sont bons », a-t-il assuré. Pour appuyer son propos, le technicien français s’est notamment appuyé sur ses expériences passées à Lille et à Rennes, où ses équipes avaient réussi à enchaîner de longues séries d’invincibilité tout en disputant une compétition européenne. « Bien sûr qu’il y a une fatigue qui peut s’installer, mais la dynamique, si elle est bonne, peut amener beaucoup de choses », a-t-il poursuivi. Après un début de campagne compliqué en Turquie, Marseille tentera donc de profiter de son retour au Vélodrome pour décrocher ses premiers points dans cette Ligue Europa.