Tiémoué Balayoko confie son envie de retrouver un club

Sans club depuis son départ du PAOK Salonique en juillet 2025, Tiémoué Bakayoko reste déterminé à poursuivre sa carrière. Champion de France en 2017 avec l’AS Monaco, le milieu de terrain de 31 ans était ensuite passé par Chelsea puis l’AC Milan et Naples avant de connaître son dernier passage en Ligue 1 du côté de Lorient. Présent samedi soir au Parc des Princes avec Ligue 1+ pour analyser la rencontre entre Rennes et le PSG (5-0), il a évoqué sa volonté de retrouver un club.

«Ces derniers mois, on m’a pas trop vu dans le monde du foot mais toujours là, toujours déterminé à revenir. Il y a plein de choses sur le feu, toujours très motivé, et même d’être là, ça me donne un peu des fourmis dans les jambes », a-t-il révélé, avant d’évoquer brièvement son club formateur : «Quel souvenir je garde de la Bretagne ? J’en garde de très bons. Je me suis construit en tant que gamin là-bas, en tant qu’homme ensuite. J’ai démarré là-bas, je suis devenu professionnel là-bas. Donc Rennes a une place très, très importante pour moi.»