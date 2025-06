John Textor a vendu ses parts de Crystal Palace

Avec la qualification de Crystal Palace pour la phase principale de Ligue Europa la saison prochaine, l’OL et plus globalement le groupe Eagle étaient confrontés à un souci de taille : l’interdiction de la multipropriété au sein d’une même compétition européenne, qui pouvait coûter sa place au club anglais en Coupe d’Europe. Mais désormais, selon L’Équipe, ça n’est plus un souci pour les hommes de Paulo Fonseca.

En effet, John Textor a officialisé la vente de ses actions au sein du club londonien au milliardaire Woody Johnson, propriétaire de la franchise de football américain des New York Jets. Une vente qui devrait rapporter environ 200 millions d’euros, ce qui pourrait également sauver l’OL sur un second point : la DNCG. Cette entrée d’argent pourra ainsi être présentée aux instances, qui pourraient valider le maintien de l’OL en Ligue 1.