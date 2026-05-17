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Ligue 1

PSG : le groupe pour le déplacement chez le Paris FC

Par Samuel Zemour
1 min.
PSG @Maxppp
Paris FC 1-0 Paris SG

Le Paris Saint-Germain dispute ce dimanche soir le plus court déplacement de son histoire en Ligue 1 avec un derby face au Paris FC au stade Jean-Bouin, voisin du Parc des Princes. Déjà sacré après avoir battu le RC Lens et à moins de deux semaines de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, Luis Enrique devra toutefois faire sans plusieurs cadres importants. Willian Pacho, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou sont forfaits pour ce derby parisien.

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Paris Saint-Germain
Le groupe parisien pour cette dernière journée de @Ligue1 ! 📋

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Le technicien parisien récupère néanmoins Warren Zaïre-Emery et Kang-in Lee, absents lors des dernières rencontres. Comme souvent ces dernières semaines, plusieurs jeunes du centre de formation ont également été convoqués afin de compléter le groupe parisien comme Dimitri Lucea, Bilal Laurendon ou Thomas Cordier. Devant, le PSG pourra toujours compter sur ses armes offensives avec Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Gonçalo Ramos pour cette dernière répétition avant le grand rendez-vous européen.

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