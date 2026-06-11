Mathieu Bodmer et Nasser Larguet débarquent à Caen

Quelques heures après l’annonce des départs de Pascal Plancque, Directeur technique, et de Reda Hammache, Directeur du recrutement, le Stade Malherbe de Caen a officialisé l’arrivée de leurs remplaçants. Comme nous vous le révélions, Mathieu Bodmer a été nommé directeur du football du club normand, tandis que Nasser Larguet débarque en tant que Vice-président en charge du technique.

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«Le Stade Malherbe Caen est heureux d’annoncer l’arrivée de Nasser Larguet et Mathieu Bodmer à des postes stratégiques au sein de son organigramme sportif. Le Stade Malherbe Caen va donc pouvoir compter sur l’expérience de Nasser Larguet, personnalité incontournable du football français. Déjà présent au club entre 1998 et 2002 ainsi qu’en 2014 en tant que Directeur du centre de formation, il retrouve aujourd’hui le Stade Malherbe Caen en qualité de Vice-président en charge du technique. Depuis 2022, il (Mathieu Bodmer, ndlr) occupait le poste de Directeur sportif du Havre AC, où son travail et sa connaissance du football français ont largement contribué à la dynamique du club. Il rejoint aujourd’hui le Stade Malherbe Caen en qualité de Directeur du football», indique le communiqué de Caen.