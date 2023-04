RC Lens : Kevin Danso livre les clés de la réussite lensoise

Troisième de Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse du Toulouse Football Club et de recevoir l’Olympique de Marseille pour un choc au sommet, le RC Lens reste plus que jamais en course pour la prochaine Ligue des Champions. Avant ces deux rendez-vous décisifs, Kevin Danso, l’un des grands artisans de la solidité défensive des Sang et Or, s’est confié pour RMC Sport. L’occasion pour lui de détailler ce qui faisait la force des Artésiens. Et la communication semble être au cœur du projet…

«Je progresse beaucoup, parce que c’est ma deuxième saison ici et je me sens bien au club. C’est pour ces raisons que j’ai bien progressé individuellement et collectivement. On est vraiment ensemble ici, on est une famille et c’est donc facile de s’améliorer», a tout d’abord avoué le numéro 4 du RCL avant d’ajouter : «c’est vraiment une force, ça fait deux ans que l’on joue ensemble et on se connaît très bien. On sait comment chacun joue et c’est facile. La défense, ce n’est pas seulement nous trois (avec Medina et Gradit) mais aussi avec Haïdara et les autres aussi. On parle beaucoup avant et après les entraînements mais aussi après les matchs. On évoque ce qui a bien marché, mais aussi ce qui n’a pas fonctionné et c’est pour ça que l’on est très fort ensemble. On fait beaucoup de choses ensemble. On échange dans notre groupe WhatsApp quand on regarde des matchs de Ligue des champions. On parle beaucoup tous ensemble».

