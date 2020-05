La nouvelle mesure étonnante pour relancer la Premier League

C'est le vendredi 13 mars que la Premier League a suspendu son activité. Plus de match, d'abord jusqu'au 4 avril, puis prolongé jusqu'au 30 et enfin pour une durée indéterminée. A aucun moment, les clubs n'ont envisagé l'arrêt définitif de ce qui est considéré comme le meilleur championnat du monde. Entre Liverpool qui veut pouvoir officaliser son titre, les clubs qui se battent pour l'Europe et ceux qui veulent éviter la relégation, aucune voix contraire ne s'est élevée, même si certains joueurs, à l'image de Sergio Agüero, ont fait de leur santé la priorité.

La suite après cette publicité

Le Project Restart est donc né et il anime tous les débats autour du football anglais ces derniers jours. Les clubs de Premier League ne sont pas tous d'accord sur certains points évoqués, comme le fait de disputer des matches sur terrain neutre. Plusieurs mesures inédites sont proposées, comme la non-relégation (ce qui porterait à 22 le nombre de clubs dans l'élite pour la saison 2020-2021) ou l'autorisation d'effectuer 5 changements au lieu de 3 pendant les rencontres.

Stades neutres et mi-temps raccourcies ?

Le président de l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA) en Angleterre, Gordon Taylor, a soumis à la Ligue la possibilité de raccourcir la durée des parties afin de protéger l'intégrité physique des joueurs. «Je discute sur les protocoles à adopter, sur le futur. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, mais nous connaissons les propositions que nous avons faites, comme plus de remplacements, la possibilité que les mi-temps ne durent pas 45 minutes chacune, jouer dans des stades neutres... il y a beaucoup de choses mises en avant. Nous essayons d'attendre pour voir les propositions et nous avons la courtoisie de laisser les entraîneurs, les managers et les joueurs les assimiler, pour en arriver à un point de vue réfléchi», a notamment confié Gordon Taylor sur les ondes de la BBC.

C'est bien la proposition de ne pas jouer des mi-temps complètes qui fait bondir la presse anglaise ce mardi. « Oh Gord ! » s'exclame The Sun. « La déclaration bizarre de Gordon Taylor », s'étonne le Daily Mirror. Outre cette étonnante possible mesure, l'Angleterre cherche les stades neutres qui pourraient accueillir les rencontres, en tablant sur les enceintes les plus modernes et les plus éloignées des zones résidentielles. Le tout pour parvenir à reprendre le championnat dans les délais les plus courts possibles. Pour l'instant, les autorités espèrent y parvenir aux alentours de mi-juin.