Ligue 1 : l’OL ne gagne toujours pas à Angers et s’éloigne encore du podium

En un mois seulement, l’Olympique Lyonnais ne pouvait pas faire pire. Éliminés de la Coupe de France, de la Ligue Europa et sortis du podium en Ligue 1, les Rhodaniens comptaient sur cette trêve internationale pour repartir de l’avant lors de ce déplacement à Angers. Avec les retours de Moreira, Šulc et Maitland-Niles, les hommes de Fonseca devaient absolument l’emporter pour rester au contact des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et quoi de mieux qu’un SCO d’Angers en mauvaise forme, avec une seule victoire sur les cinq derniers matches, pour y parvenir ?

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Pourtant, et malgré une entame de match plaisante, les Gones ont trop peu montré offensivement. Si les intentions étaient bonnes dans les premières minutes, la rencontre manquait cruellement d’intensité et d’occasions. La domination lyonnaise a été bien trop stérile pour faire déjouer le bloc angevin et seul Maitland-Niles est parvenu à trouver le cadre de Koffi (14e). Les mauvais choix et les erreurs techniques se sont accumulés face à un SCO qui n’a pas cadré la moindre frappe. Tous les ingrédients étaient réunis pour assister à une belle purge du dimanche après-midi.

Deux tirs cadrés en 90 minutes

Il y avait cependant plus d’intentions en seconde période du côté de l’OL, avec le capitaine Tolisso qui a enfin réveillé Koffi d’une frappe lointaine (48e). Mais cela était trop fébrile, dans une rencontre où l’on aura vu plus de fautes spectaculaires que d’occasions. De quoi donner des idées aux Angevins pour aller faire un gros coup, d’autant plus que Sulc et Tolisso étaient contraints de sortir à l’heure de jeu. Mais les Ligériens n’osaient pas se projeter et rien ne permettait de débloquer ce match.

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Il fallait attendre les dix dernières minutes du match pour voir enfin les Lyonnais augmenter le rythme du jeu… mais sans pouvoir se créer d’occasion franche. Le chronomètre tournait et aucune des deux formations n’est parvenue à faire la différence dans cette rencontre soporifique. Angers reste au 12e rang et loin de la relégation, mais l’OL ne gagne toujours pas et risque de terminer sixième à l’issue de la journée. Il faudra aller gagner contre Lorient lors de la prochaine journée pour éviter de sortir des places européennes et surtout enfin retrouver le goût de la victoire, disparu depuis février dernier…