Dijon : accord total pour le transfert de Moussa Konaté

C'est un dossier qui a connu un coup d'accélérateur lors des dernières 48 heures. Déjà très actif sur le mercato, Dijon va bientôt accueillir Moussa Konaté. Comme nous l'évoquions ce mardi, le club bourguignon a réactivé cette piste ces derniers jours et a même décidé de passer à l'offensive. Selon nos informations, un accord a été trouvé avec Amiens ces dernières heures pour un transfert avoisinant les 2,4 millions d'euros.

L'attaquant de 27 ans, qui s'est également mis d'accord avec le DFCO, est d'ailleurs attendu dans les prochaines heures à Dijon pour passer la traditionnelle visite médicale, et, si elle s'avère concluante, Konaté s'engagera pour une durée de trois saisons avec le club bourguignon. En misant sur l'international sénégalais, Dijon va possèder un atout offensif supplémentaire. Sa variété d'appels en profondeur et son efficacité face au but font de lui un attaquant redoutable. Arrivé du FC Sion en 2017, Moussa Konaté a inscrit 22 buts en 74 matches de Ligue 1 avec Amiens.