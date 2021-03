OM : Eyraud revient sur le départ de Lihadji

L’été dernier, l’Olympique de Marseille devait se séparer d’Isaac Lihadji (18 ans), l’un des meilleurs talents de son centre de formation, à contrecœur. Son départ vers le LOSC avait fait beaucoup parler à l’époque, et il semblerait que l’affaire continue encore de poser problème. En effet, comme l’affirme Jacques-Henri Eyraud dans So Foot aujourd’hui, le transfert du jeune attaquant est même en train d’être analysé par la justice.

La suite après cette publicité

«C’est une affaire très particulière. Il y a une enquête judiciaire qui a démarré, qui ne porte pas prioritairement sur ce transfert, mais qui mentionne les dessous de cette transaction et notamment le rôle qu’aurait joué José Anigo dans le départ de Lihadji à Lille. Le club s’est constitué partie civile. Si cette enquête indique que des gens à Marseille sont en train de bâtir une stratégie consciente dans le but d’éloigner les meilleurs talents marseillais, alors il faudrait faire toute la lumière sur ces pratiques», comme il l’a déclaré à So Foot.