Espagne : Joan Laporta prévient la sélection pour Lamine Yamal

Lamine Yamal va faire son retour en sélection après avoir déclaré forfait lors du dernier rassemblement, notamment en raison de sa convocation de septembre. Cette fois, Luis de la Fuente va pouvoir compter sur le phénomène du Barça, même si celui-ci souffre d’une pubalgie. Le FC Barcelone craint forcément pour l’intégrité physique de son joueur et demande, par l’intermédiaire de Joan Laporta, de ne pas trop forcer avec lui face à la Géorgie et la Turquie, alors que la Roja est déjà quasiment qualifiée pour la Coupe du Monde 2026.

«Je vois toujours une convocation en équipe nationale comme une reconnaissance, et Lamine est le meilleur au monde à son poste. C’est normal qu’il ait été appelé, mais j’aimerais qu’il gère son temps de jeu car l’Espagne est quasiment déjà qualifiée. Un point suffit. Mais je ne veux pas influencer le sélectionneur ni entrer dans des polémiques. Je comprends pourquoi il a été convoqué : c’est une reconnaissance. Je trouve que Lamine possède des qualités exceptionnelles. Le match fantastique qu’il a joué à Bruges (mercredi en Ligue des Champions)… Il est déçu de ne pas avoir gagné. Il a porté l’équipe sur ses épaules et a réalisé une superbe prestation. C’est un plaisir et une joie de le voir à ce niveau.»