PSG : Luis Enrique sort du silence sur le départ de Kylian Mbappé !

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG est sur le point de s’achever. Après sept années passées dans la capitale, l’international français (75 sélections, 46 buts) a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter les Rouge et Bleu. La fin d’une ère pour les champions de France en titre alors que nous vous révélions en exclusivité, le 7 janvier dernier, que le Bondynois avait décidé de rejoindre le Real Madrid. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant le déplacement des siens sur la pelouse du FC Nantes (samedi, 21h), Luis Enrique a logiquement été interrogé sur ce dossier bouillant, à l’heure où les réactions se multiplient.

«Est-ce que le départ annoncé de Kylian Mbappé change quelque chose au projet ?», a tout d’abord demandé l’un de nos confrères au technicien espagnol. Réponse de l’intéressé : «non, je n’ai aucune information à vous donner». Un premier retour tranché ne désarmant pas totalement la motivation affichée par les journalistes présents sur place. Relancé immédiatement sur le sujet, l’ancien sélectionneur de la Roja se laissait alors aller à un discours plus détaillé, sans pour autant en dire plus… «Je vais essayer de terminer sur ce sujet. Jusqu’à ce que les parties impliquées se prononcent, je ne commenterai pas. Je suis l’entraîneur. Je parlerai quand les parties parleront. On va continuer à travailler. L’équipe est au-dessus de tout le monde, c’est notre message. Le club est au-dessus de toute individualité», martelait ainsi Luis Enrique.

Une fermeté poussant alors l’auditoire à se détourner quelque peu du sujet central pour tenter d’en savoir davantage. «C’est l’ambiance de chaque entraînement avant un match. C’est un entrainement normal», répondait, à ce titre, le coach parisien, interrogé sur une possible déstabilisation du groupe après une telle information avant d’assurer qu’un tel épisode ne changeait rien à son quotidien. «Non (je n’ai aucune crainte, ndlr). Il faut avoir de la personnalité pour être assis ici. Il y a tout le temps des rumeurs autour du club, des critiques, des éloges, de la polémique… c’est normal. Celui qui n’aime pas ça ne peut pas être ici». Questionné par la suite sur le futur du club de la capitale - qui s’apprête donc à façonner une équipe orpheline du meilleur buteur de l’histoire du club - Luis Enrique s’est là aussi montré peu bavard.

«Je travaille chaque jour avec mon staff et la direction sportive sur le présent et le futur. Le futur proche de l’effectif. C’est notre objectif tout au long de la saison et c’est l’objectif de tous les directeurs sportifs». Des propos faisant toutefois échos au nouveau mantra du Paris Saint-Germain, suite à l’annonce, en interne, du départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison. «Nous voulons continuer à placer l’institution au-dessus de tout. Il y a déjà des plans pour faire signer de nouveaux joueurs. Nous allons prolonger Warren Zaïre-Emery (sous contrat jusqu’en 2025 et qui va être mis en avant par le club) et nous avons les moyens d’avoir une équipe qui sera très compétitive». Imperturbable face aux révélations dévoilées sur le dossier Mbappé, Luis Enrique, relancé une dernière fois par un journaliste espagnol, concluait finalement son intervention par une nouvelle réponse laconique : «non, je n’ai pas d’information à vous donner à ce sujet. Je me suis déjà prononcé. J’ai déjà répondu». Voilà qui est dit ! Pour en savoir plus de la bouche de l’ex-technicien du Barça, il faudra donc attendre les communications officielles des différentes parties concernées…

