West Ham : Lucas Paquetá monte au créneau après son rouge contre Liverpool
Lucas Paquetá a présenté ses excuses pour son expulsion face à Liverpool ce dimanche, tout en adressant un message particulièrement virulent à la Fédération anglaise. Le milieu de West Ham, qui a reçu deux cartons jaunes en quelques secondes pour protestation auprès de l’arbitre, a rappelé qu’il sortait tout juste blanchi des accusations de trucage de matchs qui ont pesé sur lui pendant près de deux ans. Sur X, le Brésilien a dénoncé l’impact psychologique de cette affaire : « c’est absurde de voir sa vie et sa carrière affectées pendant deux ans sans aucun soutien psychologique de la part de la Fédération… Ce comportement ridicule n’est peut-être que le reflet de tout ce que j’ai dû endurer. Je suis désolé si je ne suis pas parfait. »
Dans ce même message, Paquetá a tenu à s’excuser auprès de West Ham, reconnaissant une attitude qui a pénalisé son équipe, battue 2-0 à Anfield. « Je comprends que je passe désormais pour le méchant… Cela ne justifie en rien mon expulsion et je présente mes excuses aux supporters et à mes coéquipiers », a-t-il écrit. Nuno Espírito Santo, son entraîneur, a refusé de commenter à chaud, affirmant vouloir échanger directement avec son joueur avant toute prise de position.
