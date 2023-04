Incroyables révélations sur la gestion lunaire des nouveaux patrons de Chelsea

La suite après cette publicité

Roman Abramovich écarté en raison du conflit en Ukraine, Chelsea est passé sous pavillon américain l’an dernier. Pour sauver le club londonien, c’est un duo de patrons Todd Boehly-Behdad Eghbali qui a débarqué avec de grandes ambitions. Dès leurs premiers mois à la tête des Blues, les deux Américains ont envoyé du très lourd. C’est tout simple, ils ont réalisé la plus grande campagne de recrutement du club avec plus de 600 M€ dépensés. Une capacité à sortir des sommes folles (plus de 200 M€ pour signer Mykhaylo Mudryk et Enzo Fernandez par exemple) qui en a impressionné plus d’un. Mais très vite, Chelsea est devenu une source de moqueries. La raison ? La gestion douteuse de ses patrons. Malgré tous ses millions dépensés, Chelsea ne pointe qu’à la onzième position du classement en Premier League. Risible.

Avant ça, Boehly n’avait pas hésité à virer Thomas Tuchel en début de saison pour aller chercher Graham Potter à Brighton. Une opération à plus de 25 M€. Sept mois plus tard, l’Anglais était viré. Les Blues vont encore devoir sortir leur chéquier en attendant de trouver leur futur coach. Entre-temps, ils en ont surpris plus d’un en rapatriant Frank Lampard, un entraîneur déjà critiqué. Incompréhensible. Dans son édition du jour L’Équipe révèle toutefois que le tandem Boehly-Eghbali n’en est pas à sa première folie depuis qu’il dirige le mastodonte anglais.

Un vestiaire pas assez grand pour les recrues

« Les Américains ont voulu montrer que, contrairement à Abramovich, ils étaient capables de conserver un manager sur le long terme. Mais finalement, ils ont fait preuve de la même impatience. Pire, Boehly et Eghbali ont compliqué la tâche de Potter, en se montrant très présents aux entraînements, ce qui fragilisait la position du coach vis-à-vis des joueurs », a indiqué un familier du club au quotidien. Mais ce n’est pas tout. l’arrivée au pouvoir des deux Américains a également été synonyme de départs massifs. La raison ? Les nouveaux boss ne voulaient que des personnes de confiance. Ce qui peut s’entendre. Mais leur façon de remercier leur personnel a laissé à désirer.

Ainsi, le chef des kinés, présent au club depuis 17 ans, a été viré par Zoom en seulement trois minutes. « Quand ils sont arrivés, ceux-ci ont enchaîné des réunions où ils expliquaient ce qu’ils avaient fait dans le passé et comment ils allaient transformer Chelsea, sans écouter leur interlocuteur… C’était lunaire », explique un ancien employé au quotidien. Enfin, le journal a également cité une enquête de The Athletic dans laquelle on apprend que le vestiaire du centre d’entraînement des Blues n’est pas assez grand pour accueillir toutes les recrues à force de recruter à tout-va sans vendre. Tout simplement incroyable.