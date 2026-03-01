Man City : Guardiola fustige Leeds concernant le ramadan

Hier, lors de Leeds-Manchester City, Pep Guardiola a vivement critiqué l’attitude d’une partie du public de Leeds United, qui a hué l’interruption du match face à Manchester City afin de permettre à des joueurs musulmans de rompre le jeûne du ramadan. La rencontre de Premier League avait été brièvement arrêtée à la 13e minute, au coucher du soleil, conformément au protocole en vigueur. Face aux sifflets descendus des tribunes d’Elland Road, l’entraîneur espagnol a dénoncé un manque de respect envers la diversité religieuse, rappelant que la ligue autorise officiellement ces pauses de quelques minutes et s’interrogeant sur la polémique suscitée par une mesure qu’il juge normale.

« Interrompre le jeu pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne pendant le Ramadan est un protocole établi depuis plusieurs années. C’est un élément important et visible pour rendre le jeu accueillant pour les joueurs et les communautés musulmanes. Mais comme le montre la réaction de ce soir, le football a encore un long chemin à parcourir en matière d’éducation et d’acceptation. C’est le monde moderne, n’est-ce pas ? Regardez ce qui se passe encore dans le monde en ce moment ! Respecter les religions, respecter la diversité, c’est ça l’essentiel ! C’est comme ça, malheureusement. La question est : peuvent-ils le faire une pause oui ou non ? Peuvent-ils le faire ? Prendre une pause d’une minute pour cela ? Quel est le problème ? Y a-t-il un problème ?! Evidemment que non. », a lâché Pep Guardiola après la rencontre.